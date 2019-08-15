DTSO'dan 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi

15.08.2019 18:04

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan (KKA) alınan teknik destek ve KOSGEB iş birliği ile 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi.

DTSO 2010 yılından itibaren başlattığı eğitim programlarında bugüne kadar 5 bin 108 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi. Son olarak da KKA ve KOSGEB iş birliği ile 10 ilçede 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi. Eğitim alanların yüzde 30'unu kadınlar oluşturdu.

DTSO tarafından kurulması planlanan Girişimcilik Destek Merkezi'nde de iş kurmak isteyen kişilere yönelik destekleyici eğitimlerin, danışmanlık, mentörlük desteği sunulması, yeni ve yenilikçi iş alanlarında iş kurma süreçlerinin desteklenmesinin ön görüldüğü kaydedildi.

2020 yılında Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi faaliyetlerine başlıyor

Sunduğu hizmeti sürekli hale getirmek isteyen DTSO tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KKA desteği ile Girişimcilik Destek Merkezi kuruluyor. 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan merkezin temel amacının da ilde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, kendi işini kurmak isteyen yeni ve yenilikçi iş fikirlerine sahip özellikle kadınlar ve gençlerin iş kurma süreçlerinin düzenli olarak desteklenmesi ve sürekli hizmet sunumu hedefleniyor. Merkez bünyesinde yenilikçi iş fikirlerine sahip gençler için kuluçka merkezi kurulması da sağlanacak. Gençler iş fikirlerini kuluçka merkezinde atölyeler bünyesinde olgunlaştırarak işlerini kuracak. Gençlere patent başvurusu, yatırımcı buluşmaları, mentörlük desteği gibi alanda desteklerin sunulması sağlanacak.

DTSO hali hazırda yürüttüğü girişimcilik eğitim ve destekleri ve Girişimcilik Destek Merkezi ile ilde girişimcilik alanında farkındalık oluşturmayı, eğitim alanında girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılmasını, girişimcilik çalışmalarını tek merkezde toplamayı ve yerel kurumlar işbirliğinde daha yaygın ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA