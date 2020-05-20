DTSO'da söz üyemizde etkinliği gerçekleştirdi
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DTSO'da söz üyemizde etkinliği gerçekleştirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası pandeminin ekonomiye olan etkilerini gündeme taşımak amacıyla, üyelerine yönelik olarak video konferans yöntemiyle Söz Üyemizde etkinliği gerçekleştirdi.

DTSO'da söz üyemizde etkinliği gerçekleştirdi
20.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:24

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası pandeminin ekonomiye olan etkilerini gündeme taşımak amacıyla, üyelerine yönelik olarak video konferans yöntemiyle Söz Üyemizde etkinliği gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yaşanan süreçle ilgili olarak kamunun aldığı önlemlerle birlikte özel sektörün kamudan birçok beklentisinin oluştuğunu, bu sorunları da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde ilgili bakanlıklarla sürekli istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.

Şahin, ekonomide bu güne kadar hayata geçen yenilikleri katılımcılara aktardıktan sonra, halen takip edilen ve hayata geçirilmesi beklenen talepler hakkında da bilgiler vererek "Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi, kamudan alacakların ödenmesi. Hem mülk sahipleri hem de kiracılar için kira desteği, kira ve emlaktan stopaj vergilerinin bir yıl alınmaması, peşin vergi uygulamasının 2020'de kaldırılması, Ticari araçlara 2020 yılında MTV uygulanmaması. Vergi-SGK denetimlere geçici süreyle ara verilmesi. Normalleşme süreci sonrası biriken/ertelenen vergi-SGK ödemeleri için vadelendirme-yapılandırma, normalleşmeyle birlikte sektörlerin canlandırılması için vergi indirimleri, kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi, Covid-19'un iş kazası kapsamında olmaması. Talebi artan sektörler için esnek çalışma ve geçici iş ilişkisinin önünün açılması. Sanayide ve ticarette elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, E-Haciz işlemlerinin ertelenmesi. THY kargo ücretlerinde indirim, Serbest çalışan şoförlere doğrudan gelir desteği yapılması veya ÖTV'siz akaryakıt sağlanması.

Karayolları Taşımacılık Yetki Belgelerinin yeniden verilebilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığından ilgili açıklama beklenmektedir. Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının en fazla yüzde 25'i dağıtılabilecek. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtılamayacak. İstisnaları Ticaret Bakanlığı belirleyebilecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmayacak. Düzenleme, denetim, inceleme ve idari para cezalarında 13 üyeli 'Haksız fiyat değerlendirme kurulu' yetkili olacak.

Kurulda özel sektörden TOBB ve TESK yer alacak" ifadelerini kullandı.

Programın ilerleyen bölümlerinde katılım sağlayan üyelerin sorularını da dinleyen Tuncay Şahin, yapılacak ilk değerlendirme toplantısında konuları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktaracağını da sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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