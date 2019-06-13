DTSO'da e-ihracat, e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) işbirliği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonu ile e-ihracat, e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimi başladı.

DTSO'da düzenlenen eğitime DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve Diyarbakır'da ihracat yapan firma temsilcileri katıldı. Eğitim öncesi konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ülke olarak ihracatın ne kadar önemli olduğu bir dönemi yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Ülke olarak STK'lar olarak ihracat yapanların rakamlarını ne kadar artırabiliriz, ihracat yapmayanlara da ihracat yapma yöntemlerini doğru yöntemler usuller oluşturarak, nasıl yaptırabiliriz birinci öncelik olarak önümüze koyuyoruz. Bu çalışma bu anlamda çok çok önemli. Artık kapı kapı dolaşıp mal satma devri bitti, telefonlar üzerinden mal satma devri başlıyor. GAİB'in e-ticareti önemseyip bölgedeki tüm merkezlerde bu çalışmayı başlatması gerçekten çok önemli. Bizlerde oda olarak E-İhracatı nasıl geliştirebiliriz diye önümüze koyup kafa yormamız gerekiyor" dedi.

Daha sonra konuşma yapan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, ihracatta Dijital dönüşümün, e-ihracatın kaçınılmaz olduğunu, bölge genelinde düzenledikleri eğitimler ile ihracat yapan ve ihracata yönelen firmaların dijital dönüşümlerini destekleyeceklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA