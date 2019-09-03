DTSO Başkanı Şahin "Üniversitesi sanayi işbirliğimiz sürecek"

03.09.2019 15:37

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesinin üniversitesi sanayi işbirliğinin en güzel örneği olduğunu ve bu projelerin devam etiğini söyledi.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesi tanıtımı gerçekleştirildi.



Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel, başlangıçtan bugüne kadar yürütülmüş olan proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumdan sonra toplantıya iştirak eden ve proje kapsamında makine programlama eğitimi alan kursiyerlerden Suat Kaan da söz istedi ve verilen makine programlama eğitimlerinden çok memnun kaldıklarını, bu tür eğitimlerin artırılarak devam ettirilmesi talep ettiklerini ifade etti.



Lansman toplantısında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, bu projenin tipik bir üniversite-sanayi işbirliği projesi olduğunu ve bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Şahin, yönetim kurulu ve oda meclisimiz olarak nitelikli eleman eksikliğini azaltacak her çabanın içerisinde olduklarını, mesleki eğitimin bir memleket meselesi olduğunu, Çalışma ve İş Kurumu ile birlikte makine programlama eğitimleri başta olmak üzere işverenin ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesinde ciddi çalışmalar planladıklarını ifade etti. Bu projenin ayrı bir öneme sahip olduğunu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeni vizyonumuzda nitelikli eleman sorununun çözülmesine katkı sağlamanın da yer aldığını, bu hususun proje başvurularında dikkate alındığını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA