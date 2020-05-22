DTSO Başkanı Şahin "Korona virüs sonrası ciddi adımlar atılıyor" DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Pandemi Sonrası Türkiye Ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Pandemi Sonrası Türkiye Ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, "Korona virüs sonrasında ciddi adımlar atılıyor" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, korona virüs salgını sonrasında ciddi adımlar atıldığı, Türkiye'nin yeni normalleşme sürecinde etkinliği azalan ülkelerin de önüne geçebilecek güç ve iradede olduğunu belirtti. Şahin, "Tüm dünyayla birlikte derin şekilde ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını ve salgın sonrası dünya ekonomisinin geleceğinin tartışıldığı bu günlerde Türkiye olarak ciddi adımlar atıyoruz. Sağlık, yönetim biçimi, tedarik zinciri ve üretim alanlarıyla bölgede hali hazırda söz sahibi olan Türkiye, yeni normalleşme sürecinde etkinliği azalan ülkelerin de önüne geçebilecek güç ve iradededir. Türkiye'nin lojistik avantajları, kaliteli ve ucuz üretim olanakları, kamusal teşviklerimiz de göz önüne alındığında süreç sonunda Dünya'da söz sahibi olmamamız için hiçbir neden yok. Sağlık, ekonomi ve altyapı alanlarında yapılan devasa hamleler, ulaşım kanallarının genişletilmesi ve iş dünyasına sunulan onlarca ayrıcalıkla Türkiye, şüphesiz yeni normalleşme sürecinin en etkili ülkelerinden biri olacaktır. COVID-19 virüsüne bağlı pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de ana gündem konusu haline gelmiştir. Konu ile ilgili olarak tüm dünyada yetkililer pandeminin etkilerini en aza indirebilmek için yoğun bir çaba içerisindedir" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA