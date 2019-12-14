DTSO Başkanı Şahin, İKV'nın yürütme kurulunda
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DTSO Başkanı Şahin, İKV'nın yürütme kurulunda

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 57. Genel Kurulu'nda görev aldı.

14.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:59
DTSO Başkanı Şahin, İKV'nın yürütme kurulunda

Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, (İKV) 57. Genel Kurulu'nda görev aldı.


İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) 57. Olağan Genel Kurulu vakfın Mütevelli Kurum başkanları, Destekçi Kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda yapıldı. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yeniden vakfın başkanı seçildiği Genel Kurul'da DTSO Başkanı Tuncay Şahin'de görev aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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