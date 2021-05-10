DTSO Başkanı Şahin, "Hisarcıklıoğlu'nun yanındayız"
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DTSO Başkanı Şahin, "Hisarcıklıoğlu'nun yanındayız"

DTSO Başkanı Şahin, 'Hisarcıklıoğlu'nun yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hakkında çıkan haberi kınadı "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da TOBB Başkanımızın yanında olacağımızı beyan ediyoruz" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hakkında çıkan haberi kınadı "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da TOBB Başkanımızın yanında olacağımızı beyan ediyoruz" dedi.

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, ulusal bir haber sitesinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimi ile ilgili çıkan haber ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Şahin açıklamasında; "Kuruluşu yasalar ve ilgili düzenlemelerle olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu konumundaki TOBB'nin, tüm iş insanlarının desteğini arkasına almış olan, dünya çapında iş çevrelerinde söz sahibi olan Rifat Hisarcıklıoğlu'nu hedef alan mesnetsiz ve çirkin haberi esefle kınıyorum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanında olacağımızı beyan ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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