DTSO Başkanı Şahin, Coğrafi İşaretler seminerine katıldı
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DTSO Başkanı Şahin, Coğrafi İşaretler seminerine katıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de yürütülmekte olan coğrafi işaretleme çalışmaları dolayısıyla Tarım Bakanlığı ve özel bir şirket tarafından düzenlenen "Coğrafi İşaretlerde Neler Oluyor" konulu video konferansa katılım sağladı.

DTSO Başkanı Şahin, Coğrafi İşaretler seminerine katıldı
17.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:05

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de yürütülmekte olan coğrafi işaretleme çalışmaları dolayısıyla Tarım Bakanlığı ve özel bir şirket tarafından düzenlenen "Coğrafi İşaretlerde Neler Oluyor" konulu video konferansa katılım sağladı.

Tiçaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, konferansla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de coğrafi işaret çalışmaları ve coğrafi işaretli ürünlere olan ilgi gün geçtikçe artmaya başladı. Zincir marketlerin raflarına giden yol coğrafi işaretten geçiyor. İyi tarım, organik tarım, ata tohumu, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda olduğu gibi coğrafi işaretleme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. İlimizde sadece sanayi alanında temsil etmekle kalmıyor, bereketli topraklarımızdaki eşsiz tarımsal ürünlerimizle de ilimizi marka haline getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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