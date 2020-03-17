SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› DTSO Başkanı Şahin, 3 maddelik öneri paketi - Ekonomi
Düzce, Ekonomi

DTSO Başkanı Şahin, 3 maddelik öneri paketi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, korona virüs önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan bazı tedbirlerin iş dünyasını dolaylı veya dolaysız olarak maddi zarara uğramakta olduğunu belirterek TOBB'a 3 maddelik öneride bulundu.

17.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:13
DTSO Başkanı Şahin, 3 maddelik öneri paketi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, korona virüs önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan bazı tedbirlerin iş dünyasını dolaylı veya dolaysız olarak maddi zarara uğramakta olduğunu belirterek TOBB'a 3 maddelik öneride bulundu.


Dünya genelinde pandemi durumunda olan Covid-19 yeni tip Korona Virüs önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan bazı tedbirler dolayısıyla iş dünyası dolaylı veya dolaysız olarak maddi zarar uğramakta bu konu hakkında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası TOBB'un yönlendirmesiyle üç maddelik önlem paketini TOBB'a yönlendirdi.


DTSO Yönetim Kurulu Tuncay Şahin maddeleri şu şekilde sıraladı; "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden de bir yazı elimize ulaştı ve yaşanan bu olumsuzluklardan dolayı çözüm önerileri istendi. Bizler de bu önerileri düzce iş dünyası adına TOBB'a bildirmeye karar verdik. Birinci madde, vergi - SSK gibi ödemeler, virüs nedeniyle direkt ya da dolaysız bir şekilde etkilenen ve gelir kaybına uğrayan işletmelerin vergi ve kanuni ödemelerinin uygun görülecek bir tarihe ertelenmesi ya da ödeme kolaylığı sağlanması. İkinci madde, işletme ve yatırım kredileri taksitleri, daha önce kullandırılmış kredi ödemelerinin ötelenmesi, durumla ilgili gelir kaybı yaşayan işletmelere sıfır faiz ile KGF destekli 6 ay geri ödemesiz ek kredi sağlanması. Üçüncü madde, idari izinli sayılan personel maaşlarıdır. Virüs nedeni ile idari izinli sayılan personellerin maaş ve SGK Prim ödemelerinin devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanması" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Ekonomi
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Ekonomi
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Ekonomi
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor Ekonomi
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı Ekonomi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da sağlık sistemi çöktü!
Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da sağlık sistemi çöktü!
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Yetkililerin 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Falcao Adem Büyük Berkay Şahin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: DTSO Başkanı Şahin, 3 maddelik öneri paketi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 17:24:10. #1.15#