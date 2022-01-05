DTSO Başkanı Şahin, 25 milyon dolar ihracat yapıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, ihracata katkı sunan üyelerine teşekkür etti.
DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, ihracata katkı sunan üyelerine teşekkür etti.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 artarak 25 milyon 362 bin Dolar, ithalat yüzde 55,1 artarak 19 milyon 667 bin dolar olarak gerçekleşti.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "2023 hedefleri kapsamında Düzce'nin ihracatına katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
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