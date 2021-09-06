DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi
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DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi

DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleriyle bir araya geldi.

Diyarbakırda tekstil sektöründe yaşanan gelişmeler ile ilgili ortak görüş alınarak açıklama yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya,"Kentimizi tekstil ve hazır giyim merkezi yapmakla ilgili DTSO ve paydaşlarımızla 'pamuktan podyuma' diye bir sloganla yola çıkmıştık. Pamuktan podyuma derken de bölgemizin şuan ürettiği pamuk ve Silvan barajının bitmesiyle birlikte üreteceği pamuk ile birlikte ülkenin en önemli pamuk üretim merkezi haline dönüştüreceğiz. Bunu ihraç tabi ki önemli ama Türkiye içerisinde farklı bölgelere göndermektense kendi bölgemizde işleyerek bunu son ürüne kadar dönüştürmek temel hedefimizdir. Bu şiarla yola çıkıp bunu oluşturmaya çalıştırıyoruz. Gerek tekstil organize sanayi bölgemiz gerekse de organize sanayi bölgemizde bu amaçla çalışmalarımız tam hızla devam ediyor. Organize sanayi bölgemizde arıtma tesisimiz bitti, oldukça önemli bir ayrıntıdır çünkü ürünler boyanmak için ta İstanbul'a, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e kadar gönderilip, boyanıp öyle geliyordu. Arıtma tesisimiz bitti çok kısa bir süre içerisinde 6 tane boyama fabrikası organize sanayi bölgemizde hizmete girecek. Şuan yaklaşık olarak organize sanayi bölgemizde 35 tane de konfeksiyon üretime geçti ve üretime geçme sürecindeler" dedi.

Diyarbakır'ı tekstil sektöründe daha güçlü kılmayı ve büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Kaya, "Tekstil organize sanayi bölgemizde de 70 tane fabrika 2022'nin sonuna kadar bitmiş olacak. Şuan 50'ye yakın talebimiz var, bu anlamda da valimizle birlikte ilave organize sanayi oluşturmakla ilgili, sanayi bakanımız ile görüşüldü olumlu bir yol alındı. Yaklaşık 55 bin metrekare Diyarbakır, Bismil, Ergani, Çermik gibi yerlerde işlikler oluşturarak, buradaki temel amaç merdiven altında kayıtsız çalışan veya olumsuz koşullarda çalışan firmaları yurt dışına ihraç yapacak kalite standartlarına getirecek şekilde bu işliklere taşımak. Bu anlamda yaklaşık 55 bin metrekareye 20 işletmeye, ilçelerde ve il merkezinde yer verilecek. Ayrıca Diyarbakır tekstil organize sanayi bölgesinde 17 bin metrekareye 22 işlik yapılacak, bu da kayıt dışı işletmeleri oraya taşımaya yöneliktir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi
DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi
DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi
DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi
DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır'da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi - Haberler Ekonomi
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