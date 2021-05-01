DTSO Başkanı Kaya'dan görev belgesi önerisi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Tam kapanma döneminde e-devlet üzerinden izin belgesi almak yerine firmalar tarafından düzenlenecek görev belgesi yeterli görülmelidir "diyerek öneride bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Tam kapanma döneminde e-devlet üzerinden izin belgesi almak yerine firmalar tarafından düzenlenecek görev belgesi yeterli görülmelidir "diyerek öneride bulundu.

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya geçen sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgelerinin e- devlet üzerinden alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, görev belgesi önerisinde bulundu.

"NACE kod eksikliği ve uyuşmazlıkları ve sıkıntılara neden olmaktadır"

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan "Tam Kapanma" kararının ardından işçi ve işverenlerin çalışma muafiyet belgelerinin kişisel başvuruyla "e-devlet" sistemi üzerinden alınabileceği belirtildiğini belirten Kaya, "Gerek e-devlet sistemi uygulamasının ülkemizde henüz yeterince yaygınlaşmaması, gerekse de çok sayıda çalışanın e-devlet şifresinin olmaması veya sistemi daha önce kullanmamış olmalarının yanı sıra son günlerde yapılan yoğun başvurular sistemin kilitlenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla izin belgeleri zamanında alınamamakta, tedarikçi, üretici ve ihracatçı firmalarda üretim, ihracat ve pazarlama zincirinde aksamalar olmaktadır. Bunun yanı sıra tedarikçi ve imalatçı firma NACE kodlarının sistemde eksik yer alması, birden çok NACE koduyla üretim yapan firmaların imalat kodunu gösteren NACE kodlarının sisteme yüklenmemiş olması gibi NACE kod eksikliği ve uyuşmazlıkları izin belgelerinin alınmasında aksaklıklara sebebiyet vermekte, dolayısıyla üretim ve pazarlama alanında sıkıntılara neden olmaktadır" dedi.

"Görev belgesini firmalar doldursun"

İçişleri Bakanlığı Genelgesinin 5. maddesinde belirtilmiş olan ve EK-1'de sunulan görev belgesi formunun ilgili firma tarafından doldurularak 17 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak şekilde onaylanmasının yeterli görülmesini isteyen Kaya, "Bölgemizin en gelişmiş kentlerinden biri olup imalat sanayi ve dış ticaret potansiyeli ile oldukça önemli yer tutan ilimizde 10 binlerce insan imalat ve tedarik/lojistik sektöründe istihdam edilmektedir. Tam kapanma sürecinde işçi ve işverenlerin işlerine gidip gelebilmeleri için "E-Devlet" üzerinden "İzin Belgesi" alma şartı yerine, İçişleri Bakanlığı genelgesinin 5. maddesinde belirtilmiş olan ve EK-1'de sunulan görev belgesi formunun ilgili firma tarafından doldurularak 17 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak şekilde onaylanmasının yeterli görülmelidir. Görev belgesi ile işçi ve işverenlerin işletmelerinde üretim ve tedarik süreçlerini devam ettirmeleri ekonomimizin güçlenmesi, iç ve dış pazar ağımızın gelişmesi ve bölgede yaygın olan kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı