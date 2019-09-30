30.09.2019 21:04

DTSO AR-GE Beceri ve Tasarım Atölyesi Projesi için imza töreni düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın destekleri, Diyarbakır Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan AR-GE Beceri ve Tasarım Atölyesi Projesi için imza töreni düzenlendi.

Diyarbakır Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi'nde düzenlenen imza törenine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, meslek lisesi müdürü ve öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"Biz oda olarak 200 bin Kalkınma Ajansı 550 bin destek veriyoruz"

İmza töreninde konuşan DTSO başkanı Mehmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Taşçıer'in gelişi ile bu projeyi sahiplendiklerini söyledi. Kaya, "Bu anlamda tüm kapıları bize sonuna kadar açtı. 'Bu okul sizin, ne gerekiyorsa biz size yardım etmeye hazırız' dedi. Bizde birazda o güçle hemen protokolden sonra hem buraları ziyaret ettik hem Ticaret Borsasıyla birlikte ki biz bu işi birlikte yapıyoruz, ne yapabilirizi araştırmaya koyulduk. Doğrusu ilk yaptığımız iş müdürlerimize, mezunlarımız nerede ne iş yapıyorlar araştırılması oldu. Mezun olanların büyük bir kısmı maalesef burayı bitirdikten sonra öğrendiği branşla ilgili dersi alamamış, işi bulamamış, bu hepimizin suçu. Biz iş camiası olarak kendimizi suçlu görüyoruz. Niye suçlu görüyoruz, size ulaşamamışız, sizi işverenlerle tanıştıramamışız, yeni teknolojileri size sunamamışız, mezun olduktan sonra o alanda iş bulmanız zorlaşmış. Yani laboratuvarlarınızın tamamını dışarıda iş bulabileceğiniz şekilde biz dizayn edeceğiz. Biz oda olarak buraya 200 bin Türk Lirası katkı koyuyoruz. Kalkınma Ajansı buraya 550 bin lira destek veriyor bu sınıfların oluşumu için. Burada çok nitelikli genç nüfusumuz var. Çok iyi bir Milli Eğitim Müdürümüz ve teşkilatı var. Ajansımız, iş camiamızda buna destek vermeye hazır" dedi.

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, çocukların toplumun yarınlarını temsil ettiğini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "Elinize alacağınız mesleği ve aracı en iyi şekilde hazırlayabilmemizin koşulu şu iş birliği protokollerinin artırılması ve gerçekleşmesi lazım. Bu kıymetli çalışma ve protokol size neyi verecek biliyor musunuz? Size çağı eşit hızda yakalama şansı verecek. Size o donanımı verdikten sonra sizin daha ötesine hızlıca ulaşmanızı sağlayacak. Bu çok kıymetli bir alan aslında. Bunun kıymetini bilin, değerini bilin. Çünkü bilgi çağımızda biriktirilen bir şey değil, üretilen bir şey. Ezberlen bir şey değil, çoğaltılan bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar bu kıymetli çalışmanın bize açmış olduğu alandan ötürü biz bu fırsatı sunan Ticaret odası başkanımıza, Borsamızın değerli başkanına ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'mızın Genel Sekreterine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AR-GE Beceri ve Tasarım Atölyesi protokolü imzalanıp, toplu fotoğraf çekildi.

Kaynak: İHA