Dto'ya 3 Milyon Euroluk Hibe

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" isimli proje teklifi başvurusunun kabul edildiğini belirtti.

Denizli Ticaret Odası tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi'ne yaptığı "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" isimli proje teklifi başvurusu, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak desteklenmeye uygun bulundu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, başvuruların içerisinden seçilen başarılı projelerin sahipleri arasında TOBB'a bağlı sadece iki oda bulunduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Proje, 3 milyon Euro bütçesiyle Denizli'de bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli AB Projesi! Proje sayesinde, DTO üyesi tekstil firmalarının teknik tekstil konusunda bilgisini artıracak eğitimler, katma değeri daha yüksek tekstil ürünlerinin elde edilmesi için analizler ile bu ürünlerin üretimine yönelik firmalara danışmanlık hizmetleri, yurt içi ve dışındaki araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar, teknik inceleme ziyaretleri ve üyelerin kullanabileceği bir araştırma merkezinin kurulması sağlanacak. Bu hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili tüm üyelerle toplantılar ve istişareler yapılarak, yol haritası çizilecek. Projeyi bu doğrultudaki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde revize etmek amacıyla, anket yardımıyla veri toplamaya başladık. 120 firmadan verilerin derlenmesinin hedeflendiği anket, şu an 100 firmamıza ulaştı. Firmaların konuya ilgi duyduğu ve bilgi edinip projemize katılmaya istekli oldukları görüldü. Firmaların temsilcileri, teknik tekstil konusunda kendileri ve çalışanları için eğitim, ortak kullanıma açık bir laboratuvar ile kaplama ve kompozit ürünlerle ilgili cihazlara ihtiyaçları bulunduğunu belirtti. Seçilen grup firmaları ile Bu konuları daha detaylı olarak ortaya koymak amacıyla Şubat'ta bir çalıştay yapmayı planladık" dedi. - DENİZLİ