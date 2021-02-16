DTÖ'nün yeni Genel Direktörü Okonjo-Iweala, Kovid-19 aşısının dağıtımında "ayrımcılık" yapılmaması yönünde uyardı

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yeni atanan Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımında "ayrımcılık" yapılmaması uyarısında bulundu.

Daha önce Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Başkanlığı görevini yürüten Okonjo-Iweala, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Zengin ülkeler vatandaşlarını aşılarken, yoksul ülkeler aşı için beklemek zorunda kalmamalı." dedi.

Okonjo-Iweala, son haftalarda birçok ülkenin sınırları içinde üretilen aşıların ihracatını engellemeye çalıştığına dikkati çekerek, bu durumun küresel iyileşmeyi engelleyeceğini kaydetti.

Okonjo-Iweala, "Mutasyonlara karşı her ülke sadece kendi nüfusunu aşılamak için önlemler alırsa hiçbir ülke kendini güvende hissedemez." dedi.

Daha fazla ilaç üreticisinin aşıları üretebilmesi için fikri mülkiyet üzerindeki DTÖ kurallarının gevşetilmesi konusunda devam eden bir tartışma olduğuna işaret eden Okonjo-Iweala, "Gelişmekte olan bazı ülkeler feragat talep ederken, gelişmiş ülkeler bunun fikri mülkiyete zarar verebileceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu