DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü Ngozi Okonjo Iweala oldu
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DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü Ngozi Okonjo Iweala oldu

15.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:57
DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü Ngozi Okonjo Iweala oldu

Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo Iweala, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü oldu.

Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo Iweala, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü oldu.

DTÖ'den yapılan açıklamaya göre, DTÖ Genel Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği özel toplantıda üyeler, Iweala'nın DTÖ'nün genel direktörü olarak atanmasına karar verdi.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Iweala, 1 Mart'ta görevine başlayacak. Iweala, 31 Ağustos 2025'e kadar görevde kalacak.

Yeni direktör Iweala'yı, küresel ticarete ilişkin çok sayıda kriz masada bekliyor. Uluslararası tecrübesi, gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerle kurduğu güçlü iletişimle Iweala'nın, özellikle örgüt müzakerelerinde beliren güven kaybını azaltabileceği ve çalışmalara ivme kazandırarak örgütün yeniden güçlenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

İki kez Maliye Bakanlığı, kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörlüğü yapan Iweala, halihazırda Küresel Aşı İttifakı'nın başında bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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