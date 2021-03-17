DTÖ, Nijerya'da sağlık sektörünün geliştirilmesine destek verecek

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Nijerya ekonomisinin büyümesi amacıyla bu ülkedeki sağlık sektörünün geliştirilmesine destek vereceklerini söyledi.

Nijerya'ya düzenlediği resmi ziyaretinde Okonjo-Iweala, ülkenin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele haftalık toplantısına katıldı.

Okonjo-Iweala, toplantıda yaptığı açıklamada, salgınla mücadele eden bir dünyada, sağlık sektörü iyileşmediği müddetçe ekonominin ilerleyemeyeceğine dikkati çekti.

DTÖ olarak Nijerya'yı, sağlık sektörünü geliştirmede destekleyeceklerini belirten Okonjo-Iweala, "Nijerya ekonomisini nasıl iyileştirebileceğimizi görmenin bir parçası da sağlıktır. Bir salgının içindeyiz ve elbette sağlık sektörünü iyileştirmeden ekonomiyi geliştiremezsiniz." dedi.

Okonjo-Iweala, DTÖ'nün üye ülkeler arasında tıbbi malzeme, ekipman ve Kovid-19 aşılarıyla ilgili ihracat kısıtlamalarını azaltmak için de çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta başladığı görevini 31 Ağustos 2025'e kadar sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu