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"DTO İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması" şartları açıklandı

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesinin çocuklara denizi sevdirmek ve deniz kültürünü aşılamak için 16 yıldır düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında geri sayım başladı.

17.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:24

Deniz Ticaret Odası (DTO) Şubesinin çocuklara denizi sevdirmek ve deniz kültürünü aşılamak için 16 yıldır düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında geri sayım başladı.

DTO İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, iş birliği ile ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasının konusu "Denizde eğlence", ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu ise "Denizlerimizden nasıl yararlanabiliriz?" olarak belirlendi.

Yarışmaya İzmir'deki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği belirtildi. Katılım için son tarihin 3 Nisan 2020 olduğu yarışmada eserlerin Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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