Dto İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk Açıklaması

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün İzmir'in bakanlıklardan onay gerektiren yatırım ve projeleriyle ilgili Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in çıkarları için siyasi rekabetin bir yana bırakılmasının çok saygın bir tutum olduğunu belirterek, Kocaoğlu ve Şengül'ü bu tutumları nedeniyle kutladıklarını ifade etti.

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na ziyaretler gerçekleştirildiğini bildiren Öztürk, görüşmelerde İzmir'le ilgili önemli konuların ele alındığını belirtti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Ziyarette Mavişehir'e vapur iskelesi yapılması, mevcut iskelelerin revizyonu ve Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın yolcu gemileri için bağlama yeri olarak kullanılması, kıyı planlarının onaylanması, Urla vapur seferlerinin başlayabilmesi için gerekli alan tahsisin yapılması, İnciraltı'nın planlaması gibi başlıkların ele alındığını memnuniyetle öğrendik. İzmir'in deniz ve liman kenti kimliğini pekiştirecek her projenin ve adımın arkasında olduğumuzu bildirmek isteriz.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin modern gemi filosu, İzmir'de deniz ulaşımına çağ atlattı. Mavişehir'e yeni iskele yapılması, Urla iskelesinin devreye alınıp seferlerin başlaması, diğer iskelelerin modernizasyonu ve kıyı düzenleme yatırımları sonucu İzmir'in trafik yükü bedava otoyol olan denize indirilecek. Kent merkezinde trafik rahatlayacak."