DTÖ, ilk çeyrekte mal ticareti azalabileceğini açıkladı
Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ, 2020'nin ilk çeyreğine yönelik küresel mal ticareti beklentilerinin düşüş yönünde olduğunu açıkladı.
20.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:52
Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ, 2020'nin ilk çeyreğine yönelik küresel mal ticareti beklentilerinin düşüş yönünde olduğunu açıkladı. "Goods Barometer-Mal Barometresi" endeksini yayımlayan kuruluş, oluşturdukları endeksin 2019 4. çeyreğinin de altında seyrettiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com