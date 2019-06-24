DTO heyeti Turkeybuild İstanbul 2019 fuarına çıkarma yaptı

Denizli Ticaret Odası (DTO) inşaat meslek komitesinden 30 kişilik bir heyetle, bu yıl 42.'si düzenlenen İstanbul'daki Yapı Fuarı'na katıldı. DTO üyeleri, 101 ülkeden gelen potansiyel müşterilerle bir araya gelerek ihracat fırsatını yakalamaya çalıştı.

DTO 30 kişilik heyetle Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2019 fuarına katıldı. 30'un üzerinde etkinlik, 90'ı aşkın ulusal ve uluslararası uzman konuşmacının yer aldığı yapı fuarında, bu yıl 600'ün üzerinde katılımcı vardı. 90 binini üzerinde de ziyaretçi geldi. Fuar, 101 ülkeden gelen 7 binden fazla uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuara, Denizli Ticaret Odası da inşaat meslek komitesinden 30 kişilik bir heyetle katıldı. Heyette DTO Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İbrahim Şenel, TOBB Delegelerinden DTO Meclis Üyesi Sedat Doğaç ile DTO 3'üncü Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan da yer aldı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Çardak'tan 160 kişilik özel uçak kaldırdıkları 4 yılda bir gerçekleştirilen Tekstil Makineleri Fuarı ITMA Barselona 2019'un yanında Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2019'a da sektördeki isteklilerden oluşan 30 kişilik bir grupla katıldıklarını, üyelerinin yeni teknolojileri yerinde görüp bilgi edinmelerinin yanı sıra müşteri portföylerini artırıp işlerini büyütebilecekleri her türlü fırsatı değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Üyelerimizden her yıl 500'den fazlasını çeşitli fuarlara gönderiyor ve sektörlerindeki üretici isimler ve potansiyel müşterilerle ikili temaslarda bulunmalarını sağlıyoruz. Gerek fuarda gerekse sonrasında güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da verdiğimiz emeğe değdiğini gösteriyor; mutlu oluyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA