DTO heyeti tekstilin kalbinin attığı Heimtextil Fuarı'na katıldı

07.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:30

Denizli Ticaret Odası (DTO), 90 kişilik bir heyet ile bir dizi temasta bulunmak ve Heimtextil Fuarı'na katılmak için Almanya'ya gitti.



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile 90 kişilik Denizli heyetini, Frankfurt'ta AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Denizli Milletvekili Sanayici İş Adamı Şahin Tin karşıladı.



DTO Başkanı Uğur Erdoğan, fuar alanındaki tekstilci Denizlilileri ziyaretinin yanı sıra Türkiye Otomobil Girişimcileri Grubu'nda da yer alan "5 Babayiğit"ten biri, Denizlili tekstilci iş adamı Ahmet Nazif Zorlu ile de görüştü. Başkan Erdoğan, en önemli hizmetlerinden birinin üyelerinin icra ettikleri meslekteki yenilikleri takip edebilecekleri ve yeni pazarlar bulmak için ürünlerini gösterebilecekleri organizasyonlara katılımlarını kolaylaştırmak ve çoğaltmak olduğunu söyledi.



DTO üyelerini, yurt içi ve yurt dışı fuarlara götürdüklerini anımsatan Başkan Erdoğan, "KOSGEB tarafından desteklenen organizasyonumuz Frankfurt Tekstil Sektörü İş Gezisi'ni gerçekleştiriyoruz. Frankfurt'taki MÜSİAD Şubesi'nin yanı sıra Heimtextil Fuarı'nı ziyaret edeceğiz. Uluslararası tekstil fuarına, Denizli iş dünyamızdan 90 kişilik bir heyetle katıldık. Üyelerimizi bu kez de KOSGEB desteğiyle Almanya'ya götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. DTO Frankfurt Tekstil Sektörü İş Gezisi'nde emeği, desteği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi' hayata geçiriyoruz"



DTO Başkanı Erdoğan ayrıca, Denizli'nin üretim ve ihracatının yoğunluğunun tekstil ve hazır giyime dayandığını, bu sebeple de Heimtextil Fuarı'nın öneminin aşikar olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, "Yeni ürünlerimizi en iyi şekilde sergileyebildiğimiz, daha geniş bir portföye tanıtabildiğimiz, müşterilerimizle birebir temas kurabildiğimiz ve dış ticaretimize en fazla katkı sağladığımız fuarların başında Heimtextil gelmektedir. Bu sene, Frankfurt'ta 71 firmamız stant açtı. Denizli Ticaret Odası olarak, her yıl üyelerimizin ve firmalarımızın yanında olup, onlara güç vermek için biz de bu büyük organizasyona katılıyor, Denizlili tekstilcilerimizin stantlarını tek tek ziyaret ediyoruz. DTO olarak şehrimizi moda ve tasarımın merkezi haline getirmek için çalışmalar yürüteceğiz. Bunlardan biri olan Avrupa Birliği'nden hibe sağladığımız 5 milyon euro bütçeli Denizli'de 'Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi' hayata geçiriyoruz. Projemizin, ihracatımızın ve ekonomimizin bel kemiği niteliğindeki tekstilcilerimizin gücüne güç katacağına inanıyorum. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde, bin metrekarelik kapalı bir alan yaptık. Orada açacağımız merkezimiz, yeni fikirler ve yenilikçi ürünler için büyük bir fırsat oluşturacak" dedi.



"Tekstilde sektörün kalbinin attığı yer Heimtextil Fuarı"



DTO heyeti, Frankfurt Tekstil Sektörü İş Gezisi kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nin Frankfurt Şubesi'ni ziyaret edip Türk iş adamlarıyla görüşecek. Ayrıca, Heimtextil Fuarı'nda stant açan Denizlili firmaları ziyaret edecek ve firmaların yeni ürünleri ile tasarımlarını yerinde görüp inceleyecek.



7-10 Ocak 2020 tarihlerindeki fuarda, yeni yılın ilk tasarımları ile ürünlerini sergileyip görücüye çıkaracak Denizlili tekstilciler, farklı ülkelerden gelen alıcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



Yurt dışı ve yurt içi fuar organizasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren DTO tekstilde sektörün kalbinin attığı yer olarak bilinen Heimtextil Fuarı'nın yapıldığı Frankfurt'a giden üyelerine, böylelikle bu yıl ilk kez KOSGEB desteği kolaylığı da sağladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA