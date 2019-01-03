Dto Enflasyonla Mücadelesini 2019 Yılında da Sürdürecek

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2018 yılında TOBB tarafından başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında 'En Az % 10 İndirim Kampanyası'nı 2019 yılında da destekleyeceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, TOBB'un son kararıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini 2019'da da sürdüreceklerini duyuran Başkan Erdoğan, "Enflasyonla Mücadele Programı, döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasında etkili oldu; çok önemli bir katkı sağladı. Denizli'miz de, bu süreçte devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergiledi! Türk özel sektörü ve TOBB'a bağlı odalar ve borsalar olarak, yurt genelindeki 81 il ile 160 ilçede, programı sahiplenip firmalarımızın en geniş şekilde katılımla yer almasını sağlamaya çalıştık. Enflasyonla mücadelenin, 2019'da da aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele etmek demektir. Ancak, biliyoruz ki, bunu tek başına ne kamu, ne de özel sektörümüz yapabilir. O nedenle, bu milli görev ve sorumluluk hepimizin. Aynı kapsamda, üyelerimizden geçen sene üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek yönünde de vergi indirimi talebi gelmişti. Hükümetimiz, bu beklentimize de olumlu yaklaşarak, 4 sektörde birden KDV ve ÖTV indirimine gitti. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın yıl sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini, 2019'da 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını, hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destekleme anlamında olumlu bir gelişme olarak görüyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye ekonomisi, zorlu bir süreci geride bırakarak, hızla dengelenme ve istikrara ulaşma yolunda önemli bir mesafe almıştır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA