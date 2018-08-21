Dtö'den Türkiye'nin ABD'yi Şikayetiyle İlgili Açıklama

DTÖ tarafından, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD'yi 'DTÖ Anlaşmazlıkların Halli' mekanizması kapsamında 'danışmalara' çağırdı.

Dtö'den Türkiye'nin ABD'yi Şikayetiyle İlgili Açıklama

DTÖ tarafından, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD'yi 'DTÖ Anlaşmazlıkların Halli' mekanizması kapsamında 'danışmalara' çağırdı. Türkiye'nin attığı bu adım, 20 Ağustos'ta tüm DTÖ üyelerine resmen duyuruldu." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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