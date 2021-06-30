DTO'dan bir ilk; MERSİS üzerinden randevulu sistemine geçildi

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyelerine, internet aracılığıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden randevu alarak, odalarının Ticaret Sicili Birimi'ndeki kuruluş, değişiklik ve benzeri tüm tescil işlemlerini, istedikleri saatte ve hızlıca yaptırmaları imkanını sağladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyelerine, internet aracılığıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden randevu alarak, odalarının Ticaret Sicili Birimi'ndeki kuruluş, değişiklik ve benzeri tüm tescil işlemlerini, istedikleri saatte ve hızlıca yaptırmaları imkanını sağladı.

DTO üyeleri, isterlerse artık odalarının Ticaret Sicili Birimi'ndeki kuruluş, değişiklik ve benzeri tüm tescil işlemlerini önceden randevu alarak uygun gördükleri saatte yaptırabilecekler. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yeni düzenlemeyle ilgili olarak, "Üyelerimize, daha verimli ve hızlı hizmet verebilmek için Odamızın Ticaret Sicili Birimi'nde kuruluş, değişiklik vb. tüm tescil işlemlerinde, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden işletilen randevulu sisteme geçtik. Böylelikle, her 30 dakikada bir randevu veriliyor ve üyelerimiz tescil işlemleri için sıra bekleyip vakit kaybetmiyor. Bütün çabamız, onların daha iyi, kesintisiz, kaliteli ve hızlı hizmet alabilmeleri için. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı