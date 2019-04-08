Dto Bünyesinde Kosgeb Ofisi Açıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) bünyesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Temsilcilik Ofisi açtı. Ofis sayesinde, DTO üyeleri başta olmak üzere tüm KOBİ'ler, kısa zamanda ve kolayca, KOSGEB destekleri hakkında istedikleri bilgiye ulaşabiliyor.

Denizli Ticaret Odası, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracat Destek Ofisi'nden sonra KOSGEB Temsilcilik Ofisi'ni de oluşturdu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB destek ve hizmetleri hakkında her zaman işletmelere rehberlik ettiklerini belirterek, "KOSGEB Denizli Müdürlüğümüz ile sağladığımız iş birliği sonucunda, odamızda KOSGEB Temsilcilik Ofisi açtık. Ofisimiz, KOSGEB ile ilgili duyurulması ve tanıtılması gereken çalışmalar yürütmekle kalmayıp, destek süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler de yapıyor. Talep edilmesi halinde, KOBİ beyannamesinin onay durumuna ve güncelliğine ilişkin sorgulama yapıp, destek programlarına ilişkin başvuru ve taahhütname kayıtlarının kontrolünü sağlıyor. İşletmelerimize, aynı zamanda KOSGEB ödemeleri hakkında da bilgi veriyor. Kısacası, KOSGEB tarafından sağlanan tüm destek ve başvuru süreçleri hakkında, bundan sonra başka bir yere gitmeden Denizli Ticaret Odası'ndan bilgi alınabilecek." dedi.

"Projemizin bütçesi 30 bin TL"

DTO iştiraki olan Denizli ABİGEM, Aydın'dan Muğla'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada bulunan hizmet bölgesindeki etkili ve yaygın çalışmalarına bir yenisini daha ekledi; KOBİ Hizmetlerinde Kapasite Arttırma Projesi'ni geliştirdi.

Denizli ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı da olan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 2019'u, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi için yeniden yapılanma ve atılım yılı ilan ettiklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projemizin bütçesi 30 bin TL. Projeleri boyunca girişimcilerimiz ile KOBİ'lere rehberlik noktasında en etkili adres haline gelen DTO ve Denizli ABİGEM, talep edenlere işletme koçluğu, iş geliştirme danışmanlığı ve proje hazırlama danışmanlığı gibi eğitimleri verecek. Böylelikle, KOBİ'ler hizmetlerinde kapasitesini arttırma fırsatı yakalayacak. Onlarla birlikte girişimcilerimiz de, iş yönetme sürecinde karşılaştıkları sorunlarla baş etme, proje sunma ve finansal planlama yeteneği kazanacaklar. Bu sayede, KOBİ'lerimizin karşılaştıkları yönetimsel sorunlar nedeniyle rekabet gücünü kaybetmeleri önlenebilecek" diye konuştu.

GEKA 2018 Teknik Destek Programı ile desteklenen "KOBİ Hizmetlerinde Kapasite Arttırma Projesi" kapsamında eğitimler başladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA