DTO Başkanı Erdoğan, "Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun"
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DTO Başkanı Erdoğan, "Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun"

DTO Başkanı Erdoğan, 'Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Ya istiklal ya ölüm!" diyerek vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için canından ve sevdiklerinden vazgeçenlerin millete sevgisine layık olabilmek için var güçleriyle çalışmaya, üretmeye, ihraç etmeye, Türk Milleti'ne hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Ya istiklal ya ölüm!" diyerek vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için canından ve sevdiklerinden vazgeçenlerin millete sevgisine layık olabilmek için var güçleriyle çalışmaya, üretmeye, ihraç etmeye, Türk Milleti'ne hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı yazılı mesajında, "Vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımızın ebedi olması için, daha güçlü bir Türkiye idealiyle var gücümüzle üretmeye, ihraç etmeye, ülkemiz için kazanmaya ve kazandırmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun! Bağımsızlığımız için canından ve sevdiklerinden vazgeçerek vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ile gazilerimize layık olmak inancı ve azmiyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. (Ya istiklal ya ölüm!) diyerek şehadet mertebesine yükselen kahramanlarımız ile vatansever gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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