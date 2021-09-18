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DTO Başkanı Erdoğan, servis aracı işletmecilerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
DTO Başkanı Erdoğan, servis aracı işletmecilerini dinledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, il genelinde faaliyet gösteren servis araçları işletmecilerinin sorunlarını dinledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, il genelinde faaliyet gösteren servis araçları işletmecilerinin sorunlarını dinledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Meclis Üyesi Bayram Ali Çoban ile birlikte ziyaretine gelen servis araçları işletmecileri ile görüştü. Servis araçları işletmecilerinin sorunları ile beklentilerini dinleyen Başkan Erdoğan, DTO olarak her zaman esnafın yanında yer aldıklarına dikkat çekti.

Kendisine iletilen sorun ve beklentilerin takipçisi olacağını belirten Başkan Uğur Erdoğan, "Şehrimizde güne en erken başlayan sektörlerden biri olan servisçilerimiz, Denizli'mizin dinamizmini sağlayan emekçilerindendir. Denizli'mizin yükünü çekmektedirler. En zor işlerden birini yapıyorlar; çünkü hem can taşıyorlar hem de zamanla yarışıyorlar. Okulların açılmasıyla baş gösteren araç sıkıntısının giderilmesi için bir önerileri oldu; ilgili isimlerle değerlendirip sorunun çözümü için gayret göstereceğiz" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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