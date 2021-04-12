DTO Başkanı Erdoğan, halkın Ramazan ayını kutladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Ramazanlar, toplumsal birlik ve beraberlik ile kardeşliğin yoğun yaşandığı bir dönemdir.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Ramazanlar, toplumsal birlik ve beraberlik ile kardeşliğin yoğun yaşandığı bir dönemdir. Herkese, sağlık ve huzur içinde geçireceğimiz güzel bir Ramazan diliyorum" dedi.

Üç ayların sonuncusu ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan; "Farklı coğrafyalardaki farklı dil ve renklerden Müslümanların aynı sofrada buluştuğu, lokmasını ve varını paylaştığı, kardeşliklerini pekiştirdiği Ramazan ayı, toplum olarak da birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiğimiz, toplumsal dayanışmanın arttığı müstesna günlerdendir. Hepimizi aynı amaç doğrultusunda kenetleyen, bizi biz yapan değerlerimiz, ramazanlarda daha bir yoğun yaşanır. Bu kutsal ayın, ülkeler arasındaki barışın sürmesine, insanlığın huzur bulmasına ve insanların refahının artmasına vesile olmasını diliyorum. Pandemiden kurtulup, sağlıklı ve huzur içinde geçireceğimiz nice ramazanlara, yine bu güzel duygularla hep beraber ulaşmayı arzu ediyoruz. Mübarek Ramazan ayınızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı