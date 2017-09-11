Dto Başkanı Erdoğan'dan, Yüzde 5.1'lik Büyüme Açıklaması

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları ile ilgili değerlendirme yaptı.



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yüzde 5.1'lik büyümenin, Türkiye ekonomisinde doping etkisi oluşturacağını söyledi. Başkan Erdoğan, ilk çeyrek büyümenin yüzde 5 gerçekleşmesi sonrasında ikinci çeyrek büyümenin yüzde 5.1 olmasının ekonomideki bilinçli atılımlar sonrasında elde edildiğini kaydetti. Erdoğan, "2016 yılı son çeyreğinden itibaren uygulamaya başlanan piyasaları canlandırma politikaları sonuç vermeye devam ediyor. Reel sektöre verilen desteklerin karşılığının, ekonomik tablolara yansımış olması moralimizi yükseltti. İlk ve ikinci çeyrek büyümenin yüzde 5 civarında olması, gelecek dönemler için de bizlere umut olmuştur. Hükümetimizin iş dünyasının yanında yer alarak hayata geçirdiği uygulamalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz." dedi.



İlk çeyrek göstergelerinde sanayi üretimindeki büyümenin yüksek çıkmasının ikinci çeyrek büyümesine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Başkan Erdoğan, büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı olacağının sinyallerinin geldiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Ekonomimiz, olumlu yönde ilerlemesini sürdürmektedir. Sanayi alanındaki yatırımlar ile Türkiye daha da büyüyecektir. İstikrar, rakamlara büyüme olarak yansıdı. Şu anda piyasalarda güven hakimdir. İş dünyasının, üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlayacak desteklerin devam etmesi ülkemizin önünü açmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ