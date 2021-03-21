DTO Başkanı Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizin sembolü, baharın müjdecisidir"
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DTO Başkanı Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizin sembolü, baharın müjdecisidir"

21.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:16
DTO Başkanı Erdoğan,

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Nevruz Bayramı'nın baharı müjdelediğini belirterek, "Toplumumuz için ayrı bir öneme sahip olan Nevruz Bayramımız, birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Nevruz Bayramı'nın baharı müjdelediğini belirterek, "Toplumumuz için ayrı bir öneme sahip olan Nevruz Bayramımız, birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür" dedi.

Nevruz Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, el birliğiyle kültürün değerini geçmişten geleceğe taşımamız gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan, "Nevruz, toplumumuz için yüzyıllardır ayrı bir önem ifade eden tarihimize kök salmış bir geleneğimizdir. Birlik ve beraberliğimizin sembolü, baharın müjdecisidir. El birliğiyle geçmişimizden geleceğe taşıdığımız kültürel bir değerimizdir. Toplumsal bağlarımızdan biri de olan böyle değerli bir birikimin, korunarak yarınlara aktarılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün Avrupa'dan Asya'ya çok büyük bir coğrafyada hüküm süren Türk Milleti olarak, bahardan önceki büyük bayramımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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