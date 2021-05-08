DTO Başkanı Erdoğan, "Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz"
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DTO Başkanı Erdoğan, "Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz"

DTO Başkanı Erdoğan, 'Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi sebebiyle geçen yıl Anneler Günü'nü buruk kutladıklarını hatırlatarak; "Maalesef bu yıl da annelerimizin ellerini öpüp, onlara sarılamayacağız. Çoğumuz, uzaktan da olsa annelerimizi telefonla arayıp hal hatırını sormakla yetineceğiz.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi sebebiyle geçen yıl Anneler Günü'nü buruk kutladıklarını hatırlatarak; "Maalesef bu yıl da annelerimizin ellerini öpüp, onlara sarılamayacağız. Çoğumuz, uzaktan da olsa annelerimizi telefonla arayıp hal hatırını sormakla yetineceğiz. Annelerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Rızalarını kazanabilmek için onları her zaman el üstünde tutmalıyız. Tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, hep beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmemizi diliyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan; "Anne babalarımız, karşılıksız sevginin ve şefkatin en bariz simgelerinden biridir. Annelerimiz, hayat ışığıdır. Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Allah, 'Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik' diyor. Peygamberimiz'de (SAV) 'Cennet, O'nun ayağının altındadır' demiş. Annelerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Rızalarını kazanabilmek için onları her zaman el üstünde tutmalıyız. Maalesef bu yıl da annelerimizin ellerini öpüp, onlara sarılamayacağız. Çoğumuz, uzaktan da olsa annelerimizi telefonla arayıp hal hatırını sormakla yetineceğiz. Umarım, bu salgın hastalık sona erer ve bir an önce annelerimize kavuşuruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Denizli'yi Haçlı işgalinden kurtaran Fatma Yıldız Hanım ile Atatürk gibi büyük bir lideri bize kazandıran Zübeyde Hanım başta olmak üzere gerek cephede gerekse cephe arkasında erkeğiyle birlikte mücadele veren korkusuz şehit annelerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizin eli öpülesi annelerine ise minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, hep beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmemizi diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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