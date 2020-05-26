DTO Başkanı Erdoğan Açıklaması
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DTO Başkanı Erdoğan Açıklaması

27 Mayıs 1960'daki askeri darbenin yıl dönümünde açıklama yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Aziz milletimiz, canından vazgeçer, özgürlüğünden vazgeçmez. Namusu bildiği milli iradeye el uzattırmaz; yarınlarını ipotek altına aldırmaz!" dedi.

DTO Başkanı Erdoğan Açıklaması
26.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:15

27 Mayıs 1960'daki askeri darbenin yıl dönümünde açıklama yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Aziz milletimiz, canından vazgeçer, özgürlüğünden vazgeçmez. Namusu bildiği milli iradeye el uzattırmaz; yarınlarını ipotek altına aldırmaz!" dedi.

27 Mayıs 1960 yılında askeri idare, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'i idam ederek yönetime el koydu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan askeri darbenin yıl dönümünde yazılı bir açıklamada bulundu. 1960 yılında yönetime el koyan zihniyetin, başbakanı değil milletin hür iradesini idam sehpasına çıkarttığını vurgulayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, "27 Mayıs 1960'da yönetime el koyan zihniyet, ülkenin başbakanını değil, milletin hür iradesini idam sehpasına çıkarmıştır. Aynı kirli ellerin yetiştirdikleri, yeniden hortladıkları 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta ve 15 Temmuz'da, kendisinden öncekileri aratmamıştır. Kadirşinas milletimiz ise, canından vazgeçmiş ancak, özgürlüğünden vazgeçmemiştir" diye konuştu.

Darbe tartışmalarının gündeme gelmesine ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, kendisine istikamet çizmek isteyenlerin senaryolarını bozacaklarını belirterek, "Darbe tartışmalarının olduğu bugünlerde, milletimiz, yakın tarihinden aldığı acı derslerle, özgürlüğüne kastedenlere, milli birlik ve beraberliğinden ödün vermeyerek fırsat tanımayacak, ülkesinin yarınlarını ipotek altına aldırmayacaktır. Bu kirli oyunu defalarca görmüş bir toplum olarak, Allah'ın izniyle yine kendisine istikamet çizmek isteyenlerin senaryosunu bozup kaderini başkalarının ellerine bırakmayacaktır. Milletimiz, 12 Eylül 1980'de düştüğü hataya düşmeyerek, 15 Temmuz gecesinde, milli iradeye el uzatanlara müsaade etmemiş, milli birlik ve beraberliğimize pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım!"

Demokrasi şehitlerini rahmetle anan Başkan Erdoğan, "Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin bekası, milletimizin refahı için hizmet etmiş demokrasi şehitlerimiz eski Başbakanlarımızdan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanlarımızdan Fatin Rüştü Zorlu ile eski Maliye Bakanlarımızdan Hasan Polatkan'ı ve 15 Temmuz'daki şehitlerimizi, vatanı uğruna canını feda etmiş tüm kahramanlarımızı, rahmet ve minnetle anıyorum. ve diyorum ki; ne pahasına olursa olsun, bizi, sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım!" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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