Dtk Başkanı Güven Hakkında Soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı operasyonun ardından telefonla bağlandığı televizyon kanalında provokatif açıklamalar yapan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı anımsatıldı. Önceki gün PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın "Türk Devletinin Afrin'e saldırması üzerine tüm halkımızın seferber olması gerekir" yönünde açıklama yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, terör örgütünün illegal çatı meclis yapılanması olan DTK'nın Başkanı Leyla Güven'in de dün 17.35 sıralarında, terör örgütünün yayın organı niteliğindeki Sterk TV isimli televizyon kanalına telefonla bağlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Leyla Güven, TSK'nın başlattığı harekat ile ilgili olarak, 'İsteseler de istemeseler de bir kişi kalıncaya kadar Kobani'ye sahip çıkma ruhuyla Afrin'e de sahip çıkacağız. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün Afrin'de bir şey olursa eskiden olduğu gibi ayağa kalkacağız. Yine halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer Rojava'da bir kırılma yaşanırsa herkes bilsin ki dört parça Kürdistan üzerinden kırılma olacaktır. Avrupa'dan kuzey Kürdistan'dan, Rojava'dan, Rojhılat'tan halk olarak komple ayağı kalkmalıyız. Türkiye farkında mıdır değil midir bilmiyorum ama Türkiye ateşle oynuyor. Eğer iç savaş çıkarsa zaten o zaman da hiç kimse bu savaşın önünde duramaz' şeklinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğinde değerlendirmelerde bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün illegal çatı meclis yapılanması olan DTK'nın sosyal medya hesapları üzerinden 'Afrin'e dönük yapılan hava saldırısı, Kürt halkına dönük açık ve net savaş ilanıdır. Bu saldırıların tek hedefi Kürt halkının Rojava sahasındaki kazanımlarıdır. Halkımız bu saldırılara karşı sesiz kalmamalı ve bulunduğu tüm alanlarda tepkisini ortaya koymalıdır' şeklinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğinde mesaj yayınlamışlardır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu açıklama ve mesajlar ile ilgili olarak Leyla Güven hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR