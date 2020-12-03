DTİK-AB Türkiye Dostluk Grubu'ndan Turan Manafzade özel konseri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak, "İşimiz iş diplomasisi ve biz ekonomik ilişkileri, Türk iş insanları ve Türkiye dostları arasında artırma amacındayız." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak, "İşimiz iş diplomasisi ve biz ekonomik ilişkileri, Türk iş insanları ve Türkiye dostları arasında artırma amacındayız." dedi.

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporasını bir araya getiren DTİK, özel bir online konsere imza attı.

DTİK ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu ev sahipliğinde DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki'nin katılımlarıyla düzenlenen dostluk konserinde, dünyaca ünlü kadın orkestra şefi, piyanist ve besteci Turan Manafzade sahne aldı.

Avrupa Parlamentosu'ndan canlı yayın ile gerçekleştirilen konserde, DTİK kültür elçilerinden Turan Manafzade birbirinden özel besteleri dostluk için seslendirdi.

Toplantının açılışında konuşan DEİK/DTİK Başkanı Olpak, dostluk konserinin anlam ve önemine işaret ederek, kendisi için bunu gerçekleştirmenin bir onur olduğunu söyledi.

Olpak, konuşmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de anımsatarak, şunları söyledi:

"Umarım dünyada bariyerler olmaz ve bu konuya ilişkin daha fazla sosyal farkındalık olur. Pandemiden dolayı çok olağanüstü bir durumdayız. Çok sınırlı şartlar altında yaşıyoruz ve çalışıyoruz ama hayatta kalmayı biliyoruz. Bizim işimiz iş diplomasisi ve biz ekonomik ilişkileri, Türk iş insanları ve Türkiye dostları arasında artırma amacındayız. Diaspora arasında güvenli bir ortamda networkingi ve ticareti kolaylaştırmak istiyoruz."

Müziğin insanlar arasında çok önemli bir faktör olduğunu, hangi dilden, hangi kültürden olursa olsun insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Olpak, bu çerçevede düzenlenen konserin önemli olduğunu dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki de konserin organize edilmesinden dolayı Dünya Türk İş Konseyi'ne teşekkür etti.

Czarnecki, "Türkiye ve AB arasındaki iş birliğini beslemek üzere Dostluk Grubumuz yakın zamanda lanse edildi. Yakın iş birliği ve Türk ortaklarımızla daha fazla etkinlikler organize etmeyi planlıyoruz. Dostluk Grubu olarak, Avrupalı ve Türk dostlarımız arasında harika bir ilişki kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu