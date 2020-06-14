DTB Yönetim Kurulu Üyesi korona virüsten hayatını kaybetti Diyarbakır'da 10 gün önce korona virüse yakalanan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da 10 gün önce korona virüse yakalanan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 10 gün önce korona virüse yakalanan DTB Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan, sabah tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. DTB Başkanı Engin Yeşil, önceki hafta sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısının ardından rahatsızlanan Gündoğan'ın hastanede yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek, DTB yönetimi ve çalışanlarına test yapıldığını, iki yönetim kurulu üyesi ile bir çalışanlarının testinin pozitif çıktığını söyledi.

"Bakanlığın açıkladığı tedbirlere lütfen uyalım"

Resul Gündoğan'ın eşi ve oğlunun da yaptırdığı testin pozitif çıktığını vurgulayan Engin Yeşil, "Resul Gündoğan ve eşi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak çabaya rağmen sabaha karşı vefat etti. Bugün cenazesini toprağa verdik. Salgın için Bakanlığın açıkladığı tedbirlere lütfen uyalım. Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa dahi virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabiliyor. Evden çıkarken mutlaka maske takalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. İşimizi gördükten sonra hızlıca evimize dönelim" dedi.

DTB Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gündoğan'ın cenazesinin Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA