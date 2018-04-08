Dtb Başkanı Tefenlili Güven Tazeledi

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, meclis üyelerinin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.

DTB'de 1 Nisan'da gerçekleştirilen meclis üyesi seçimlerinin ardından organ seçimleri yapıldı. Borsa Meclisi, yaptığı ilk toplantıda, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini seçti.

Mecliste yapılan oylamalar sonucunda Meclis Başkanlığına İbrahim Yayan, Meclis Başkan Yardımcılığına Yüksel Tanrıkulu, Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Tefenlili, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ayhan Sabanoğlu, Halil Pekdemir, Özay Tanrıverdi ve Cemal Kobaş seçildi.

Meclis ayrıca, TOBB Genel Kurulu delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi.

DTB Yönetim Kurulu Başkanı Tefenlili, seçimlerin tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bizi bu göreve tekrar layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Denizli Ticaret Borsası olarak şehrimizin, ülkemizin kalkınması için meclisimiz ve yönetim kurulumuzla birlikte var gücümüzle çalışacağız." dedi.