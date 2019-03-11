Dt'den "Mehmet Akif" Oyunu

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Devlet Tiyatrolarınca (DT) yarın 1. TBMM'de sahnelenecek oyunla anılacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Cahit Çağıran'ın üstlendiği "Mehmet Akif" adlı oyun, şairin, Kurtuluş Savaşı yıllarında vatan sevgisi şiirleriyle Anadolu'daki mücadelesini anlatıyor.

Kostümlerini Dilek Kaplan, ışık tasarımını Çetin Atay, dans düzenini Burçak Işımer, müziklerini Nedim Yıldız'ın yaptığı oyunda, Mehmet Akif Ersoy'u, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandıracak.

Oyun, İstiklal Şairi'ni anma günü etkinleri kapsamında, yarın 1. TBMM'de saat 14.00'te ücretsiz izlenebilecek.

"Her zaman yeni, taze ve güzeldir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Cahit Çağıran, İstiklal Marşı'nın çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Marşın, var olmak ile yok olmak arasında, bıçak sırtı bir zamanda yazıldığını ve kabul edildiğini ifade eden Çağıran, şunları kaydetti:

"Bu şiir, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı barındıran ezeli ve ebedi bir sonsuzluk zemininde yükselir. İstiklal Marşı, resmi ve milli bir marş olmanın ötesinde bir anlama sahip, tarihi bir mutabakat belgesidir. Bu yüzden her zaman yeni, taze ve güzeldir. Bu nedenle bugün de coşkuyla, heyecanla ve gururla okunmaktadır. Devlet Tiyatrosu olarak İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde milletin, neden bir İstiklal Marşı'na ihtiyaç duyduğu gerçeğini bir kez daha irdelemesi adına bu oyunu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz."

Kaynak: AA