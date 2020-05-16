DT'den "I·şten atılan tekniker DT Genel Mu¨du¨ru¨'ne saldırdı" iddialarına açıklama Açıklaması Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden, "I·s¸ten atılan tekniker DT Genel Mu¨du¨ru¨'ne saldırdı" şeklinde basında yer alan haberin gerc¸egˆi yansıtmadığı, ilgililer hakkında Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden, "I·s¸ten atılan tekniker DT Genel Mu¨du¨ru¨'ne saldırdı" şeklinde basında yer alan haberin gerc¸egˆi yansıtmadığı, ilgililer hakkında Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden, bir gazetede yer alan "I·s¸ten atılan tekniker DT Genel Mu¨du¨ru¨'ne saldırdı" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde mahkemenin go¨reve iade kararı verdigˆi ve uygulanmadıgˆı iddiasıyla saldırıda bulunuldugˆunun belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ancak haberde adı gec¸enin ac¸mıs¸ oldugˆu davada, mahkemece verilen ve uygulanması gereken herhangi bir karar olmadıgˆından haber gerc¸egˆi yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Haberde ayrıca ilgilinin avukatı tarafından sebepsiz yere is¸ten c¸ıkarıldıgˆı yo¨nu¨ndeki iddiaların da gerc¸egˆi yansıtmadığı belirtilen açıklamada, konu mahkemeye intikal ettigˆinden gerekli cevapların ilgili mahkemeye arz edildiği vurgulandı.

"Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulacaktır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek haberde gerc¸egˆi yansıtmayan iddiaların gerekse avukatın ac¸ıklaması bir bu¨tu¨n olarak degˆerlendirildigˆinde, haberin ac¸ıkc¸a hukuka aykırı ve Tu¨rk Ceza Kanunu'nda suc¸ olan eylemleri mes¸rulas¸tırmaya yo¨nelik oldugˆu, ayrıca so¨zles¸mesi yenilenmeyen digˆer personelleri de suc¸ is¸lemeye tahrik edecek mahiyette oldugˆu go¨ru¨lmektedir. Bu konuda ilgililer hakkında Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulacaktır.

Yeterli aras¸tırma yapmaksızın, kulaktan duyma bilgilerle masa bas¸ında yapıldıgˆı daha ilk bakıs¸ta anlas¸ılan bu tarz haberlerin, u¨lkemizin en o¨nemli sanat kurumlarından biri olan Devlet Tiyatroları Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n u¨st du¨zey yo¨neticisine yapılan bu c¸irkin saldırıyı adeta mes¸rulas¸tırması ve sanat kurumlarını ku¨c¸u¨k du¨s¸u¨rmeye c¸alıs¸ması da du¨s¸u¨ndu¨ru¨cu¨du¨r. Yanlıs¸ algı olus¸turmaya yo¨nelik bu tarz haberlerin yapılmasını s¸iddetle kınıyor ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Kaynak: AA