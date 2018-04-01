Dst Danışmanlık Kimdir?

DST Danışmanlık Satış Direktörü Atilla Filizler, şirketlerini daha yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

Filizler, şu sözleri dile getirdi: "DST Danışmanlık 2012 yılından bu zamana kadar, özellikle kurumsal kaynak planlamasına (ERP) ek olarak doküman yönetimi konusunda, talep planlama konusunda, iş zekası konusunda firmalara hizmet sağlayan bir şirket. Biz bütün tedarik zincirini sosyal bir tedarik zinciri olarak görüyoruz yani, biz ancak kendi firmamızın içindeki süreçlerimizi müşterilerimizle, satıcılarımızla veya diğer çalışanlarımızla ortak tasarladığımız ve bunu başarılı bir şekilde yapabildiğimiz sürece gerçekten başarılı iş yapabiliyoruz. Dolayısıyla tedarik zincirinin her aşamasını, planlamasını, optimizasyonunu, bunun sonuçlarını değerlendirebilmek için iş zekasını ve bütün bu süreci yönetmek için de iş akışı ve içerik yönetimini DST ürünleriyle sağlamaya çalışıyoruz."