DSP Tek Başına Seçime Katılacak"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP, Türkiye'nin 81 vilayetinde kendi adaylarıyla ve tek başına, hiçbir ittifak ve iş birliği olmadan seçime katılacak." dedi.

Aksakal, parti yöneticileriyle Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri için, aday belirleme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulunan Aksakal, "Kendi iktidarlarının sağlam kalabilmesi adına, ismine 'ittifak' dedikleri bir yapıyla toplumu iki partili bir siyasal sisteme yönlendirme çalışmaları var." diye konuştu.

Aksakal, DSP olarak Türkiye'nin demokratik parlamenter sistemden vazgeçmemesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"İttifakların tümünü reddediyoruz. 24 Haziran seçimlerinde yine ayak oyunlarıyla bu siyasi yapılanma hayata geçirilmişti. 31 Mart seçimlerine gidilirken DSP, Türkiye'nin 81 vilayetinde kendi adaylarıyla ve tek başına, hiçbir ittifak ve iş birliği olmadan seçime katılacak. Bu Adana'da da bu şekilde olacak, gerek büyükşehir belediye başkan adayımızı, gerekse de ilçelerdeki adaylarımızı önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtacağız."

Önder Aksakal, Türkiye'de ekonominin 17 yıldır kötü yönetildiğini belirterek, DSP'nin yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA