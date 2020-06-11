DSP, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili çalışma yapacak
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DSP, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili çalışma yapacak

Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu toplantısı, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.

DSP, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili çalışma yapacak
11.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:19

Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu toplantısı, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.

DSP'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılan Başkanlık Kurulu toplantısında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'nda düşünülen değişiklikler konusunda partinin görüş ve önerilerinin masaya yatırıldığı bildirildi.

Hazırlanacak çalışmanın başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM Başkanlığı, seçimlere katılma yeterliği bulunan siyasi partiler, STK'ler, sendika, meslek odaları ve basın kuruluşlarıyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, bu kapsamda gelecek hafta ziyaretlerde bulunulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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