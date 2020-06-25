DSP, seçim kanununa ilişkin önerilerini Saadet Partisi'ne sundu
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DSP, seçim kanununa ilişkin önerilerini Saadet Partisi'ne sundu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu"na ilişkin önerilerinin yer aldığı çalışmayı sundu.

DSP, seçim kanununa ilişkin önerilerini Saadet Partisi'ne sundu
25.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:19

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu"na ilişkin önerilerinin yer aldığı çalışmayı sundu.

Aksakal, "Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçim Kanunları ile Yüksek Seçim Kurulu Kuruluş Kanunları" hakkındaki değişiklik önerilerini içeren çalışmayı sunmak üzere, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Saadet Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede Aksakal, kanunlarla ilgili tekliflerini anlattı ve Karamollaoğlu'na önerileri içeren çalışmayı sundu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu çalışmaları konusunda, Anavatan, İYİ Parti, BBP ve Demokrat Parti genel başkanlarıyla da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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