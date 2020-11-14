DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü

14.11.2020 23:10 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:14
DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü

Demokratik Sol Parti'nin (DSP), Bilecik'te kuruluşun 35'inci yıl dönümü nedeniyle il başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP), Bilecik'te kuruluşun 35'inci yıl dönümü nedeniyle il başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu.

DSP'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni ardından bir açıklama yapan Demirel, "14 Kasım 1985' de resmen partileşerek Türk siyasi hayatında yerini almış ve o günden bu yana ülkemiz ve milletimiz için çözüm üretmeye devam etmektedir. Hepiniz yakından biliyorsunuz ki siyaset, ekonomi politikalarının ifade tarzıdır. Ekonomi ise emek ve sermaye ikilisinin bir arada olması ve dayanışmasıyla anlam kazanabilir. Kısacası sermayenin olmadığı yerde emeğin, emeğin olmadığı yerde sermayenin tek başına bir karşılığı olamaz. Yaşam var olduğu müddetçe emek ve sermaye var olacaktır. Emek ve sermaye var olduğu müddetçe sağ ve sol kavramları var olmaya devam edecektir. Ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin oluşturduğu insanca ve hakça bir düzen için çalıştığımız bu zorlu yolda Türkiye'nin yerli 'Sol'u olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız DSP'yi tanıyor, iyi biliyor. Bugün partimizin 35'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in liderliğinde ülke yönetiminde üç kez yer almış olan Demokratik Sol Parti, Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki en önemli güvencesidir. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak bu güzel Cumhuriyeti bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, partimizin kurucusu Bülent Ecevit ile ilk Genel Başkanımız Rahşan Ecevit'i saygıyla yad ediyorum. Partimizde bugüne kadar emek vermiş tüm üyelerimize en içten minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Demokratik sol partinin 35'inci yaşını coşkuyla kutluyorum" dedi. - BİLECİK

DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü
DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

DSP 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
DSP 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmasıyla başladı
KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmasıyla başladı
Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı
Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü mesajı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Haydar Akar Vladimir Putin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Deniz Seki Cansu Dere Didem Soydan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Çocuk Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 23:16:15. #1.14#
title