CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kuruluşunun 32. yıl dönümünü dolayısıyla DSP'yi ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu, beraberindeki Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Lale Karabıyık ile DSP'ye geldi. Genel Başkan Önder Aksakal ve parti yöneticileriyle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu daha sonra bir açıklama yaptı.



"Kardeş parti" diye nitelediği DSP'nin 32. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, dünkü kutlama törenine CHP'nin Grup Toplantısı nedeniyle katılamadıklarını belirtti.



Kılıçdaroğlu, "Bu vesileyle kendilerini ziyaret ettik ve iyi dileklerimizi DSP'nin Genel Başkanı'na aktardık. Bu arada doğal olarak Türkiye'nin iç ve dış sorunları da gündeme geldi. Sorunların ağırlığı, çözümü konusunda karşılıklı olarak düşüncelerimizi aktardık." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Aksakal da kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladıkları partilerinin Türkiye Cumhuriyeti'ni üç kez yönettiğini anımsattı.



DSP'nin devlet tecrübesi, kadroları ve birikimleri bulunduğunu anlatan Aksakal, "Bizler Atatürk Cumhuriyeti'nin devamı yönünde siyaset yapan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten kardeş partileriz." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve uluslararası alanda ciddi sorunlar yaşadığını savunan Aksakal, şunları söyledi:



"Bu sıkıntı mutlaka aşılacaktır. Gecenin en karanlık olduğu nokta, sabaha en yakın olunan noktadır. Bunu böyle algılıyoruz ve dolayısıyla günümüz Türkiyesinde demokrasi güçlerinin bu durumu düzeltmek için iktidarı ele geçirme anlamında en yakın noktada olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte uyum yasalarıyla beraber DSP, Türkiye için katkı koyabileceği her noktada etkin şekilde çalışacaktır."