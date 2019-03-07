DSP Lideri Aksakal: Emperyal Sistemin Saldırısı Altındayız

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye'yi parlamenter demokratik rejimden alıp, iki partili bir sisteme doğru evriltiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldıran, bizim 10 bin yıllık kültürümüzü yok etmeye çalışan bir emperyal sistemin saldırısı altındayız" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışması kapsamında çıktığı Trakya turunda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlara seslendi. Hükümet Konağı önünde seçim otobüsü üzerinde konuşan Aksakal, seçimlerin yaklaştığını ve sandık başına gidileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Diyeceksiniz ki, bu seçimler neden bu kadar önemli. Size şunu söyleyebilirim 17 senedir bir iktidar eliyle yönetiliyoruz. Vatandaş 2008-2009'dan sonra çok ciddi sıkıntılar içerisine sokuldu. Ekonomimiz tıkandı, gemi karaya oturdu. Bizlere Erbakan hocamızın dediği gibi pansuman tedbirlerle uzatmaları oynatıyorlar. Parlamentodaki muhalefet partililerinde zaten derman kalmamış. AK Parti iktidarlarıyla 16 yıldır birlikte yollarına devam ediyorlar. Geçen yıl uyduruk bir şekilde ittifak hikayeleri çıkardılar. Millet 24 Haziran'da ne olduğunu anlayamadan sandık başına gitti. Türkiye'yi parlamenter demokratik rejimden alıp, iki partili bir sisteme doğru evriltiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldıran, bizim 10 bin yıllık kültürümüzü yok etmeye çalışan bir emperyal sistemin saldırısı altındayız. Bunun önüne geçmemiz lazım. Halk yeniden ağırlığını ortaya koyması lazım. Demokratik Sol Parti seçimlere katılıyor diye rahatsız olan çevreler var. Bunları görüyorsunuz izliyorsunuz. İstedikleri kadar rahatsız olabilirler. DSP, 33 yıllık bir partidir. DSP'nin kurucusu dünyanın önünde şapka çıkarttığı bir lider olan Bülent Ecevit tir. Bizi geçen sene seçimlere sokmadılar biliyorsunuz. Ama nereye kadar yine seçimlere katılacağız. Hep birlikte bu ülkeyi yine kardeşçe, yine dostluk içerisinde, yine halkça paylaşan bir sisteme el birliğiyle kavuşturacağız."

Büyükşehir yasası ile şehrin bütün sınırlarını belediye sınırlarına alınmasına tepki gösteren Aksakal, "Türkiye için bir katliam yasasıdır. Bunu çok net söylüyorum. Çiftçiyi, üreticiyi, tarımı ve hayvancılığı bitiren bir yasadır, tehlikeli bir yasadır. İnşallah 2023'te devleti tekrar aldığımızda bu bütün şehir yasasını değiştireceğiz. Siyaset bu değil, siyaset üreterek inşaları geçindirmektir. Hampadan paralar ile geçinmek değildir" dedi. - Tekirdağ

Kaynak: DHA