DSP lideri Aksakal, AP'nin ırkçı Yunan milletvekiline verdiği cezayı değerlendirdi Açıklaması
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DSP lideri Aksakal, AP'nin ırkçı Yunan milletvekiline verdiği cezayı değerlendirdi Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Avrupa Parlamentosunun (AP), Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezasının yetersiz olduğunu belirtti.

12.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:18
DSP lideri Aksakal, AP'nin ırkçı Yunan milletvekiline verdiği cezayı değerlendirdi Açıklaması

Demokratik Sol Parti () Genel Başkanı Önder , Parlamentosunun (AP), Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezasının yetersiz olduğunu belirtti.

Aksakal, yayımladığı videoda, Türk bayrağını yırtan Lagos'a AP tarafından verilen cezayı değerlendirdi.

AP'nin yapılan "ahlaksız" ve "densiz" davranışa karşı sözde ceza uyguladığını belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmak zorunda kaldığı büyük Suriye krizinin konuşulması yerine Türkiye'yi bölmek isteyen teröristlerle sözde konferanslar düzenleyen Avrupa Parlamentosundan da ancak böyle bir karar çıkabilirdi. Bu kararın bizim nezdimizde bir hükmü değeri de yoktur, bunu aynen kendilerine iade ediyorum."

Kaynak: AA
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