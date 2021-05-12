DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, bayram dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İslam inancına mensup milyonlarca Müslüman için mübarek üç ayların sonuncusu olan bir ramazan ayının daha geride kaldığını belirtti.

Bu ayda yapılan ibadetlerin kabul görmesi temennisinde bulunan Aksakal, "Dünya büyük bir salgınla mücadele ederken yurttaşlarımızın uygulanan kısıtlamalara mutlak riayeti, devletimizin bu uğurda sürdürdüğü çabalarını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı sürecin, coşkulu bir bayram yaşayabilmemizin önündeki en büyük engel olduğu bilinciyle Kovid-19 hastalığıyla mücadelede başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, tedavi görenlere acil şifalar temenni ediyorum. Emperyalizmin bölgemizdeki kiralık katilleri Amerika destekli PKK/PYD terör örgütünün kalleşçe saldırıları ve Müslümanların en önemli değerlerinden biri olan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yönelik siyonist İsrail'in saldırıları altında Filistinlilerin soykırım politikalarına maruz kaldığı bu kutsal günlerde her şeye rağmen bu badirelerden en kısa sürede kurtulacağımıza olan inancımla yurttaşlarımızın ve tüm inanan Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan