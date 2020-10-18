DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ersin Tatar'ı tebrik etti
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ersin Tatar'ı tebrik etti

18.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:05
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ersin Tatar'ı tebrik etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

DSP'den yapılan açıklamada, Aksakal'ın Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladığı belirtildi.

Tatar'ı kutlayan Aksakal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gerçekleştirilen seçimlerde KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum. KKTC'nin uluslararası camiada da tanınması konusundaki kararlılığınız, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkıyla gönül gönüle, omuz omuza bir süreci başarıyla yöneteceğinize olan inancımı ifade ederken yeni dönemde çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Yaşasın KKTC ve Türkiye halklarının kardeşliği."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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