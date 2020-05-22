DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan, Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan, Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan, Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
22.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:09

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle binlerce yıllık alışkanlıkların ve geleneklerin bir kenara bırakılmak zorunda kalındığını belirtti.

Önder Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Belki aramıza mesafeler girdi, belki dilediğimizde sevdiklerimize ulaşamadık ama yüreğimizde yaşattığımız güzel hasletlerimiz, hiçbir saldırı karşısında eksilmedi, yok olmadı.

Bugünler de elbet geçecek, kurallı yaşamayı gerçekleştirebildiğimiz ölçüde normal yaşamımıza daha kısa sürede dönebileceğiz.

Bu nedenlerle buruk geçen mübarek ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini, inananlara hayırlar getirmesini diliyor, yurttaşlarımızın Ramazan Bayram'ını yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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